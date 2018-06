„Sie war ein Sonnenschein“

Im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern erhielt sie 30 Bestrahlungen und machte Chemotherapien, die sie gut wegsteckte. Im Jänner machten sich dennoch Ausfälle bemerkbar, sie konnte sich nicht mehr alles merken, die Stabilität ließ in dramatischer Weise nach. Karl betreute sie so gut er konnte. Er hob sie vom Bett in den Rollstuhl und vom Rollstuhl in den Leibstuhl. „Wir haben geglaubt, dass wir zu jenem einen Prozentsatz von einer Million gehört, wo die Überlebenszeit etwas länger dauert. Aber das Schicksal war unerbittlich. Brigitte hat das Ausrinnen ihres Lebens so erdulden müssen, wie es gekommen ist. Sie konnte zum Schluß nicht einmal den kleinen Finger heben.“ Karl kommen die Tränen.

Ganz zum Schluß war Karl mit ihrer Pflege überfordert. „Sie hatte durch das Cortison offene Arme und Beine. Wir mussten ins Spital.“ Die letzte Woche verbrachte sie auf der Palliativstation der Elisabethinen. Am Montag wurde sie eingeliefert, am Samstag ist sie gestorben.

Dabei waren Brigittes Eltern mehr oder weniger pumperlgesund. Ihre Mutter wurde 90 und hat nach einem Monat im Altersheim Leonding entschieden, es freut sie nicht mehr. Sie legte sich zur Seite und starb. Brigitte erfuhr hingegen schon als Fünfjährige, was Krankheit heisst. Sie hatte eine schwere Gehirnhautentzündung, das Eiter trat über ihren Oberarm aus. Es blieb eine große Narbe. „Sie wurde damals mit Cortison und Penicillin zugeschüttet. Womöglich war das eine Ursache für den Kopftumor, denn kein Mensch weiss, woher er kommt.“ Sie hatte nach der Gehirnhautentzündung lediglich Grippe und eine Mandelerkrankung. „Ich weiss nicht, ob sie in den 37 Jahren, die sie bei den Oberösterreichischen Nachrichten gearbeitet hat, 14 Tage Krankenstand zusammengebracht hat.“ Sie war eine große, starke, stattliche und schöne Erscheinung. Zehn Jahre war sie in Pension. Karl ging in Altersteilzeit, damit die beiden die späten Jahren gemeinsam genießen konnten.