„Sich lachend von der Politik erholen“

Am 30. 10. gastiert Miguel Herz-Kestranek in der Bruckmühle in Pregarten (www.bruckmuehle.at), im KURIER–Gespräch erzählt der Schauspieler von seinem Programm „Lachertorten – mit Schlag!“

Herr Herz-Kestranek, an welchen Produktionen sind Sie aktuell beteiligt?

„Vorstadtweiber“ läuft aktuell, eine Episodenrolle in „Schnell ermittelt“ ist abgedreht. „Meiberger“ in Servus TV als Vater von Fritz Karl startet jetzt. Ein portugiesischer Kinofilm, in dem ich mitspiele, läuft gerade auf Festivals. Und mein vierzehntes Buch „Lachertorten mit Schlag! Das Beste aus 40 Jahren Lachprogrammen“ ist soeben erschienen. Und bald beginnen die Auftritte in halb Österreich.

Was erwartet das Publikum bei „Lachertorten“? Kabarett? Musik? Weisheiten für den Alltag?

Unter diesem Sammeltitel einer kabarettistischen und teils fast gespielten Lesung – es liegt halt ein Buch auf dem Tisch – vereinige ich immer Neues aus eigener und fremder Feder. Kabarettistisches, heiter Literarisches, urkomische Theater- und Opernanekdoten und viel Geblödeltes.

Nehmen Sie Bezug auf aktuelle Geschehnisse, etwa in der Innenpolitik?

Bei meinen Lachprogrammen bin ich kaum politisch. Natürlich gibt es Anspielungen, aber vor allem sollen sich die Leute lachend von aller Politik erholen.