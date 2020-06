Sich durch Oberösterreich „treiben lassen“

Innovative Ideen

Schlussendlich sei ein Buch entstanden, welches sowohl das traditionelle, als auch das innovative Oberösterreich widerspiegele.

So kam das Ehepaar etwa in Kontakt mit dem Kaffeeröster Matthias Rinderer. Der Auslöser für seine Geschäftsidee sei ein defekter Vollautomat gewesen, schildert er in dem Buch. Seitdem sei er auf der Suche nach dem perfekten Espresso gewesen – mit Erfolg: Mittlerweile verkauft die Firma „VB-Kaffee“ seine speziell gerösteten Bohnen bis nach Berlin.