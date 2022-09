Wir alle brauchen Anerkennung

von Christa Koinig

Was war das für ein Fest! Endlich konnten wir wieder viele Kinder in unserem Theater willkommen heißen. Wir waren alle ziemlich aufgeregt, weil wir doch lange Zeit nicht mehr gespielt hatten, aber schließlich ist alles wieder gut ausgegangen. Niemand hatte den Text vergessen, die Musik kam zur richtigen Zeit, sogar ein Baum hat pünktlich zu leuchten begonnen. Und was am allerwichtigsten ist: alle Puppen und Figuren waren da, es ist auch niemand zu spät gekommen. Es war echt klasse, wieder spielen zu können. Und weil es in unserem Abschiedssprücherl heißt „Kasperl, Seppy und alle anderen bitten höflich um Applaus!“, gab es zum Schluss viel Beifall. Manche haben sogar „Bravo!“ gerufen. Das war echt schön!