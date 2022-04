Das große Buch der Liebe

Und jetzt stellt euch das einmal vor, das Buch war handgeschrieben! Sofort habe ich mich darauf gestürzt und zu schmökern begonnen. So etwas Aufregendes habe ich überhaupt noch nie zuvor gelesen. Da ging’s um atemberaubende Erlebnisse in fernen Ländern, um spannende Seereisen, um dramatische Abenteuer auf hohen Bergen und in geheimnisvollen Wäldern.

Auch viele witzige Tiergeschichten waren dabei, und einige Liebesgeschichten. Die mag ich ja nicht so sehr, weil sie mir zu kitschig sind, doch was in diesem Buch von der Liebe gestanden ist, war schon recht romantisch. Beim Kapitel über Eifersucht und Trennung hab’ ich sogar ein bissl weinen müssen. Dann war es aber wieder recht erfrischend, weil auch Kochrezepte enthalten waren.

Gerade als ich dachte, dass mir diese Gerichte irgendwie bekannt vorkommen, hörte ich Omama rufen, „Seppy, hast du zufällig irgendwo mein Tagebuch gesehen?“ Upps! Ob ich da jetzt was sagen soll?

.