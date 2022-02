Im Gespräch mit der verletzten Elfe

von Christa Koinig

Auch wir wurden vom Sturm in den letzten Tagen nicht verschont. Als das windige Spektakel endlich vorüber war, bin ich hinausgegangen, um nachzusehen, ob alles in Ordnung ist. Im Garten hat’s ganz wüst ausgesehen, Äste waren abgebrochen, die Tulpen im Garten waren umgeknickt und im Gebüsch hab’ ich was ganz Eigenartiges entdeckt.

Es war ein Irgendwas mit zarten Flügeln und großen Augen, die mich ängstlich angeschaut haben. Ich wollte es gerade aus dem Gebüsch herausholen, als es mit leiser Stimme sagte, „Geh weg! Rühr’ mich nicht an!“. Komisch, ich wollte ihm doch nur helfen. „Ich bin eine Elfe!“ Ach so? Elfen kann man ja gar nicht sehen, und warum sollte ich sie nicht angreifen?

„Wir sind ganz zarte Wesen der Natur und immer bestrebt, zu helfen, wenn uns jemand darum bittet. Außerdem kann man uns nur dann sehen, wenn wir verletzt und schwach sind. Und jetzt geh’ endlich!“. Erst jetzt hab’s ich gesehen, die Elfe war wirklich verletzt, ihre zarten Flügel waren verdreht und der winzige Körper hat ganz jämmerlich ausgesehen. Ich wollte sie ganz vorsichtig angreifen, aber sie hat sich immer wieder dagegen gewehrt.