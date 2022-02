Das traurige Schneeglöckchen

Ich bin dann ganz schnell in den Garten gegangen, um mich abzulenken. Da hab’ ich im Blumenbeet ein kleines Schneeglöckchen entdeckt, auf der winzigen weißen Blüte war ein großer Wassertropfen. „Das ist eine Träne“, hat das Glöckerl traurig gesagt, „ich bin hier so alleine, ich hätte so gern ein paar Freunde neben mir.“

Das einsame Blumerl hat mir leid getan, und irgendwie wollte ich auch mein schlechtes Gewissen los werden, indem ich etwas Gutes tu’. Ich hab’ also mein ganzes Taschengeld ausgegeben für ein paar bunte Primel, die ich dann eingepflanzt habe. „Wie gefallen dir deine neuen Nachbarn?“, wollte ich grad’ fragen, als ich gesehen hab’, die Träne war immer noch da. „Das ist keine Träne, das ist nur ein Tautropfen!“, hat das Glöckerl schnippisch gesagt, „mir war bloß so langweilig so allein“. Es ist kein gutes Gefühl, beschwindelt zu werden.

Christa Koinig ist künstlerische Leiterin des Linzer Puppentheaters