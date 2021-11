Bunte Hauben gegen die Tristesse

von Christa Koinig

Habt ihr schon einmal etwas von Doppelstäbchen gehört? Ich meine nicht das hölzerne Essbesteck für chinesische Gerichte. Oder wisst ihr, was eine feste Masche ist? Damit ist nicht die Schleife gemeint, mit der ich ein Geschenkspackerl zubinde. Und eine Luftmasche fliegt auch nicht in der Luft herum.

Aber ganz von Anfang an. Wir können schon wieder nicht Theater spielen und sitzen viel daheim herum. Alles ist ein bisserl trist. Aber unsere Omama hat für so was ein sehr gutes Rezept. Sie sagt, was auch immer kommt, man soll allem im Leben mit ein bisschen Buntheit begegnen, auch wenn’s noch so schwierig erscheint. Sie war zum Beispiel eine der Ersten, die im letzten Jahr, während der Lockdown-Zeit bunte Mundschutz-Masken genäht und diese an Freundinnen und Freunde verschenkt hat. Später dann wurden solche Masken an allen Ecken und Enden verkauft, in allen Größen und Farben. Daher hat sich Omama jetzt was ganz anderes einfallen lassen. Sie macht Mützen. Omama sagt dazu „Hauben“, das Wort wäre ihr lieber.