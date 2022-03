Im Land der Elfen

Das ist das Land der Elfen? Ich dachte, Elfen seien zarte, zerbrechliche Wesen, aber so haben die wirklich nicht ausgesehen. Die Elfe hat meinen fragenden Blick erkannt und gemeint: „Wie Menschen oder Puppen, so sind auch wir ganz verschieden. Auch wenn wir nicht gleich aussehen, sind wir alle gleich viel wert, und wir gehen achtsam miteinander um. Wir sind Wesen der Natur und wir wissen, jede Pflanze, jedes Tier, jeder Mensch ist einzigartig und hat seinen eigenen Platz auf der Welt, und das respektieren wir. Jeder und jede Einzelne auf der Welt kann irgendetwas besonders gut, und so ist es auch bei uns Elfen. Das macht uns gemeinsam stark und daher können wir auch anderen helfen. Den Tieren, den Pflanzen und auch den Menschen. Meist wissen sie es gar nicht, dass wir es sind, die ihnen aus so mancher Patsche helfen. Unser Geheimnis ist es, achtsam und respektvoll miteinander umzugehen. Und das sollten auch die Menschen tun, es würde ihnen so manches Leid ersparen.“

Jetzt weiĂź ich, was Respekt bedeutet. Respekt ist ein Zauberwort.