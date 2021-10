Im Puppenkurhaus gibt es viel zu tun

von Christa Koinig

Immer dann, wenn wir gerade nicht Theater spielen, geht’s bei uns zu wie in einem Schönheitssalon. Kasperl und ich bekommen neue Farbe ins Gesicht oder ein paar Haare mehr auf unsere Köpfe, der Drache Basti wünscht sich neue Schuppen und Puppenmädchen Tini hätt’ gern ein hübsches Kleidchen. Aber neuerdings schaut es bei uns aus wie in einem Wartesaal beim Doktor. Da sitzen Teddys mit nur einem Auge, Plüschhasen ohne Ohren oder Puppen, die sich nicht richtig bewegen können. Manchmal ist auch eine ganz alte Puppe dabei mit verfilzten Haaren oder einem verwundeten Gesicht. Wenn es ganz schlimm ist, fehlt ein Arm oder gar alle zwei Beine. Neulich war ein alter Teddy bei uns, der hat ziemlich gejammert. Er hatte nämlich ein kleines Loch in seinem Fell, das wohl eine Motte herausgeknabbert hatte.