Das ganze Spektakel hat nur kurz gedauert, aber was dann kam, werd’ ich wohl nie vergessen. Als die Luft rein war, haben wir uns ganz vorsichtig aus dem Haus gewagt. Es war fast wie im Winter, überall lagen Eis- und Schneekugeln. Äste, Blätter und Dachziegel waren über die Wiese verstreut. Im Garten war alles kaputt, nur eine einzelne reife Erdbeere konnte Omama retten. Als ich entsetzt das Dilemma betrachtet hab’ und im ersten Schreck gar nicht wusste, was ich zu Omama sagen sollte, hat sie mich zurück ins Haus gestupst, mir die Erdbeere in den Mund gedrückt und gefragt, „Was fühlst du?“. Dann hat sie sich gedreht, als wollte sie tanzen, und mich aufgefordert, ich soll springen und singen.

„Was spürst du?“, hat sie wieder gefragt. Hmmm ... die Erdbeere war gut, ich kann hüpfen, ich kann meine Stimme hören? „Jetzt schau mich an, Seppy, was siehst du?“ Ich mag unsere Omama sehr, aber jetzt kommt sie mir ein bissl eigenartig vor. Während ich sie fragend anschau’, meint sie „Seppy, wir können hören, fühlen, sehen, wir sind gesund und wir haben uns. Das ist es, was wirklich zählt im Leben.“