Seltene Klappsonnenuhr in Regau gefunden

Das in Messing gegossene Instrument, mit einer Länge von 6,2 Zentimeter, weist eine erstaunliche Ähnlichkeit mit den beiden bekannten Klappsonnenuhren des berühmten Astronomen Georg von Peuerbach auf, der als Erfinder der Klappsonnenuhren gilt.

Es ist anzunehmen, dass der Zeitmesser in Nürnberg hergestellt wurde. 1488 gab es dort bereits elf „Kompassmacher“, die nahezu ausschließlich Klappsonnenuhren herstellten. Regiomontanus, ein Schüler von Peuerbach, fertigte ebendort mehrere Klappsonnenuhren. Das aufgefundene Objekt gehörte wohl einem Kaufmann, der diese während der Rast, an einer, bereits in der Römerzeit existierenden Straße bei Regau verloren hat.