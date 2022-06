Selbsterfüllende Prophezeiungen

Kennen Sie den aus der Psychologie stammenden Begriff selbsterfüllende Vorhersage (self-fulfilling prophecy)? Er wurde bereits 1911 vom Österreicher Otto Neurath verwendet und später vom US-amerikanischen Soziologen Robert King Merton (1910–2003) definiert. Die selbsterfüllende Prophezeiung beschreibt das Phänomen, dass sich Erwartungen und Befürchtungen durch unbewusst ablaufende Verhaltensänderungen tatsächlich erfüllen.

Wirklichkeit und Vorstellung

Genau auf diesem Prinzip beruht die Technik des Visualisierens. Was wir uns einbilden, wird wahr. Unser Unterbewusstsein unterscheidet nicht zwischen Wirklichkeit und Vorstellung. Von ihm ausgehend werden mehr als 95 Prozent all unserer Handlungen und unseres Verhaltens unbewusst gesteuert. So trägt man, ohne es zu merken, dazu bei, dass ein Gedanke in Erfüllung geht – im Positiven wie im Negativen. Im Mentaltraining versucht man, sich die positiven Aspekte dieses Phänomens zunutze zu machen und versteht unter Visualisieren die bildhafte Vorstellung des schon erreichten Zieles. Je öfter dasselbe innere Bild auftaucht und umso lebendiger es ist, umso kraftvoller wird es für unser Unterbewusstsein. Lebendigkeit erhält ein Bild durch Einbeziehen all unserer fünf Sinne: Sehen, Hören, Spüren, Riechen, Schmecken.