Seezugang zum Attersee weg: Land will Förderung nicht zurück

Das Land Oberösterreich wird eine Förderung in der Höhe von 800.000 Euro für den Ankauf eines Grundstücks am Attersee nicht von der Gemeinde Unterach zurückfordern. Das gab Gemeindelandesrat Max Hiegelsberger ( ÖVP) am Donnerstag im Landtag bekannt. Die Förderung hatte zuletzt für Diskussionen gesorgt, da die Gemeinde im Jahr 2016 damit den freien Seezugang vergrößerte, den das Land seit diesem Jahr auch in seiner Verfassung stehen hat.

Die Gemeinde will nun aber ein Drittel des Grundstücks, 2000 m², für 30 Jahre um 10 Euro pro Jahr an einen Hotelinvestor verpachten. Eine Rückforderung der Gelder, die das Land aus den Bedarfszuweisungsmitteln gewährt hat, stehe nicht zur Debatte.