Schulstart in OÖ: Keine Schulbusse für 300 beeinträchtigte Kinder

Die Zeit drängt: Eine Woche vor Schulbeginn ist der Schülertransport in Oberösterreich noch nicht sichergestellt. Betroffen sind über 50 Gemeinden, wie ORF Oberösterreich berichtet. In Dimbach (Bezirk Perg) und auch in Linz seiht es momentan so aus, dass ab nächster Woche keine Schulbusse unterwegs sein werden.

➤ Mehr lesen: „Schulen sind seit einigen Jahren im Ausnahmezustand“

In Linz sind 300 Kinder mit Beeinträchtigung betroffen, in Dimbach soll es gar keinen Transport geben. Elternvertreter üben scharfe Kritik an der Situation. Für den Landesverband der Elternvereine in den öffentlichen Pflichtschulen ist das ein untragbarer Zustand, so die Präsidentin Daniela Schwabegger.