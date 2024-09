Schulkinder sehen immer schlechter: So bleiben die Augen gesund

So wenig Zeit wie möglich vor dem Bildschirm

Handys, Tablets & Co sind aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Experte Michael Wögerer plädiert trotzdem bei Kindern darauf, die Bildschirmzeiten einzuschränken: „Prinzipiell gilt: So wenig Zeit wie möglich vor Bildschirmen verbringen. Kinder sollen rausgehen an die frische Luft. Der Blick in die Ferne entspannt die Augenmuskulatur.“

Der andauernde Blick auf nahe Distanzen in Kombination mit einer verminderten Umgebungshelligkeit könne das Risiko einer Kurzsichtigkeit erholen.

Beim Arbeiten am PC oder Tablet empfiehlt der Optiker die 20/20/20-Regel: Alle 20 Minuten die Augen für 20 Sekunden auf ein 20 Meter entferntes Objekt richten. Auch Tageslicht ist für die Erholung der Augen sehr wichtig.

„Es ist entscheidend, immer für einen Ausgleich zu sorgen und die Belastung für die Augen so niedrig wie möglich zu halten.“