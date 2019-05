Schülerinnen und Schüler zeigten ihre Heimat und Sprache

Bei der Preisverleihung des Schulwettbewerbs „Meine Heimat – meine Sprache“ am Mittwoch in den Linzer Redoutensälen erklärte Integrationslandesrat Rudi Anschober: „17 Prozent der oberösterreichischen Bevölkerung haben einen Migrationshintergrund. Alle Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher wollen und sollen sich in unserem Bundesland wohl fühlen. Wo ich mich zu Hause fühle, dort ist meine Heimat. Das kann an mehreren Orten sein, das sind manchmal aber nicht einmal Orte, sondern Menschen, eine Kultur, ein Geruch, eine Landschaft.“

Vier Kategorien

Im Rahmen des Wettbewerbs wurde in den vergangenen Monaten in vielen Schulen, von Volksschule bis Oberstufe, an diesem spannenden Thema gearbeitet: Unzählige Videos, Poster, Lieder, Texte, Aufführungen sind dabei entstanden. Die Fachjury hatte es schwer bei dieser bunten Vielfalt an Beiträgen. Letztendlich wurden in vier Kategorien insgesamt zwölf Preisträgerinnen und Preisträger ausgewählt.

1. Kategorie (1.-4. Schulstufe):

• Michael Reitter Schule Linz: Video, Lied „Meine Heimat - meine Sprache“

• VS 3, Ried: Video, Lied "Sing meine Sprache – hör meine Sprache"

• Europaschule, Linz: Video, Lied „Heimat Europaschule Linz"

2. Kategorie (5.- 8. Schulstufe):

• Europaschule Linz: "Kann Sprache Heimat sein? Ein Schreibprojekt"

• BG/BRG Anton-Bruckner-Straße, Wels: Video, Lied „Wie ein Kind seine Mutter“

• NMS 18, Linz: Musikvideo „Ich mag die Ganztagesschule“

3. Kategorie (9.-13. Schulstufe):

• HTL 1 Bau und Design, Linz: „Was ist meine Heimat? – Ein Video in 7 Variationen“

• BAfep, Steyr: Lied „Meine Heimat - meine Sprache“

• BG/BRG Bad Ischl: „Meine Heimat – Meine Sprache“ (z. I.: Legespiele zu Jugendsprache und Kurzfilm)

4. Kategorie (Schulstufenübergreifend):

• Altenbetreuungsschule Linz: Video „Meine Heimat – Meine Sprache“ (z.I.: Interview mit verschiedenen Lehrgangsteilnehmer/innen)

• Ungarische Vereinsschule in OÖ: Video „Wirkung der Ungarischen Schule & gemeinsame Feste“ (Thema: zu Weihnachten)

• NMS Doppl: Fusion Food Kochbuch (z.I.: Rezepte in verschiedenen Sprachen, Kochbuch von Kindern gestaltet).