Schlafplatz verwehrt: Soldat verursacht Unfall

Am 2. März rückte C. in die Maria-Theresien-Kaserne in Wien ein. Nach sechs Wochen Grundausbildung in Horn wurde er schließlich am 20. April in die Vega-Payer-Weyprecht-Kaserne versetzt. „Wir sind dort hingekommen, haben unser Zeug im Spind versorgt, einen Rundgang bekommen, das Nachschubzeug – also das Zubehör für die Waffe – ausgefasst und wurden entlassen, ohne jedoch ein Bett zu bekommen“, rekonstruiert er den Tag.

Den Soldaten sei von ihrem Vorgesetzten noch mitgeteilt worden, dass am nächsten Tag um 6.30 Uhr Dienstantritt sei.