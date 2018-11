Schienenpläne um eine Milliarde Euro

Die zweite Schienenachse wird vom Norden her die 58 Kilometer lange Mühlkreisbahn vom Böhmerwald über Urfahr und die in Bau befindliche neue Donaubrücke zum Linzer Hauptbahnhof führen. Danach wird sie weiter nach Leonding und Eferding gehen. Für Stadtchef Luger besteht aber auch woanders Handlungsbedarf. „Die größten Verkehrsmengen kommen täglich vom Süden nach Linz. Wir brauchen auch dringend einen Ausbau des öffentlichen Verkehrs nach Asten, St. Valentin und Amstetten. Von dort kommt ein enormes Arbeitskräftepotenzial unserer Stadt“, so Luger.

Steinkellner sieht das Projekt zweite Schienenachse, hinter dem auch der Landtag geschlossen stehe, trotz jahrelanger Diskussionen „auf Schiene“. Für das Gesamtpaket mit der Teilelektrifizierung der Mühlkreisbahn, der zweiten Schienachse bis nach Eferding und der neuen Stadtbahn nach Gallneukirchen rechnet er für die Verkehrsentlastung mit Kosten von rund einer Milliarde Euro. Die vom Bund in Aussicht gestellte Nahverkehrsmilliarde sollte möglichst bald „gesetzlich fixiert werden“, hofft er.

Wolfgang Atzenhofer