Schadstoffe als Bremsklotz für 140

Vor dem Start der 140 km/h-Teststrecke am morgigen Mittwoch auf einem Abschnitt der A1 in Oberösterreich prognostiziert der Grüne Umweltlandesrat Rudi Anschober ein frühzeitiges Aus für das Experiment.

Der von Verkehrsminister Norbert Hofer, FPÖ, angeordnete einjährige Testbetrieb, der auch zwischen Melk und Oedt in NÖ stattfinden wird, werde am zusätzlichen Emissionsausstoß scheitern, vermutet Anschober. Weil damit weitere Grenzwertverstöße ins Haus stünden, drohen Oberösterreich damit womöglich sogar die nächsten Strafverfahren.

„Angesicht einer abnormalen Hitzewelle, zahlreicher Waldbrände in Europa und einer für jeden spürbaren Klimaveränderung sollte Minister Hofer besser auf den Wechsel auf öffentliche Verkehrsmittel statt auf Tempo 140 setzen. So ist das ein völlig falsches Signal“, kritisiert Anschober.

Konkret betrifft der Test in OÖ, wie berichtet, den A1-Abschnitt Haid– Sattledt. Bei einem durchschnittlichen täglichen Verkehrsaufkommen von 55.000 Autos (Sattledt) geht man dort von der berechneten Belastung von 30 Mikrogramm Stickstoffdioxid (NO2) pro Kubikmeter Luft aus. „Gerade von 130 auf Tempo 140 sind Treibstoffverbrauch und damit auch Verbrennungsabgase besonders heftig“, erklärt Anschober. Er erwartet, dass der gesetzliche österreichische NO2-Grenzwert mit 35, wenn nicht auch das EU-Limit von 40 Mikrogramm überschritten wird. Wegen überzogener EU-Grenzwerte in Enns-Kristein und in Linz hat OÖ bereits ein EU-Verfahren am Hals.