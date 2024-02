Salzburger Landeschefin der Grünen: „Linz ist eine großartige Stadt“

Am Tag vor dem Valentinstag wird Martina Berthold 54 – zur Welt gekommen ist sie 1970 in Linz. Jetzt ist sie die Landessprecherin der Grünen. Aber in Salzburg, nicht in Oberösterreich. Denn die Politikerin hat es mit dem Studium 1988 ins benachbarte Bundesland verschlagen.

Aufgewachsen ist Berthold die ersten sieben Jahre ihres Lebens in Linz, dann in Aschach an der Steyr, ihre Schulbildung hat sie in Steyr absolviert.