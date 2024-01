Aufreger, Botschaften und viele Highlights der Kulturhauptstadt

Manche Projekte sind gekommen, um zu bleiben, zumindest eine Zeit lang. Eines davon ist Global Home des Künstlers Herbert Egger am Naturlehrpfad in St. Konrad. Er errichtete ein Geflecht aus Holzlatten in Form eines Hauses, in das mit der Zeit die Pflanzen- und Tierwelt einziehen wird – inklusive Verwitterung. Die Menschen in St. Konrad bestimmen, ob und wann die Skulptur wieder entfernt werde. Bis dahin übernimmt die Natur, der Mensch bleibt Beobachter.

Mit Plateau Blo bewegt sich im Kulturhauptstadtjahr ein schwimmendes Gebilde aus Plattformen über den Traunsee: Eine der Plattformen ist offen und leer, die nächste ist eine Forschungsstation, auf der dritten finden Ausstellungen und Events statt und die vierte kann ganzjährig als Sauna genutzt werden. Die begehrten Grundstücke am Traunsee bekommen also ein mobiles Gegenstück am Wasser.

Feministische Botschaft

Wo Katharina Cibulka mit ihrem Projekt Solange hinkommt, wird es offensichtlich gesellschaftspolitisch. Die Künstlerin stickt von Hand mit pinkem Tüll feministische Statements auf ein Gerüstnetz. Das wird dann an Baustellen montiert.

In Linz war zuletzt eines an der Kunstuni befestigt. Auf der Post in Bad Ischl ist also derzeit zu lesen: „Solong ois bleibt, weils oiwei scho so woa, bin i Feminist:in“ – ausnahmsweise in breitestem Oberösterreichisch, damit es alle gut verstehen.