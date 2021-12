Rote Unterwäsche zu Neujahr

„The same procedure as every year, James.“ Dieses Zitat stammt aus dem Sketch „Dinner for One“ mit den englischen Darstellern Freddie Frinton und seiner Partnerin May Warden, der jedes Jahr am 31. Dezember im TV ausgestrahlt wird. In einer Woche können wir die Korken knallen lassen und auf das neue Jahr anstoßen. Ein ereignisreiches Jahr geht zu Ende, ein neues Jahr beginnt. Weil es vor allem Glück bringen soll, gibt es in der Silvesternacht nicht nur gute Wünsche, sondern auch jede Menge Bräuche, die ihm auf die Sprünge helfen sollen. Die Spanier essen zum Glockenläuten zwölf Trauben. Jede Traube soll für jeden Monat Glück und Reichtum garantieren. In Asien spielt die Farbe Rot eine wichtige Rolle. Neben dem obligatorischen Feuerwerk mit anschließendem Löwen- und Drachentanz ist das Tragen von roter Unterwäsche am Neujahrstag ein Muss für viele Asiaten. Rot symbolisiert Glück und Wohlstand.

Chinesisches Neujahr am 1. Februar

In Asien feiert man das Neujahrsfest nach dem Mondkalender. Dieser fällt auf den zweiten Neumond nach der Wintersonnenwende und liegt daher zwischen dem 21. Januar und dem 21. Februar. Das nächste chinesische Neujahr beginnt am 1. Februar 2022, im Zeichen des Tigers. Der Tiger steht u. a. für Energie, Stärke, Sensibilität und Veränderung.

Bleigießen

In Brasilien ist es Brauch, nur weiße Kleidung anzuziehen. Das soll einen guten Start ins neue Jahr bringen. In Deutschland ist u. a. das Bleigießen Brauch. Das Blei wird mit einem Löffel z. B. über eine Kerze erhitzt und das geschmolzene Blei wird dann in eine Schüssel mit kaltem Wasser rasch geschüttet. Die daraus entstehenden Formen werden gedeutet. Hier in Oberösterreich habe ich schon einige Male düstere Wesen mit schaurigen Masken durch die Straßen, sogenannte Perchten, ziehen gesehen. Die Perchten sollen die Kinder das Fürchten lehren und sollen vor allem die bösen Geister des Winters austreiben. Alle Neujahrsbräuche haben den Wunsch und die Sehnsucht nach zukünftigem Glück, Zufriedenheit und Erfolg. Ich wünsche Ihnen ein gesundes neues Jahr!