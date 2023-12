OÖ: Zweiter Risikowolf nur 45 Meter vor bewohntem Haus geschossen

Denn laut Land OÖ seien die jaglichen Maßnahmen in enger Abstimmung zwischen Behörde und Jägerschaft in fünf im Bezirk Perg gelegenen Jagdgebieten bzw. Gemeinden, in und um den letzten Vergrämungsort in Bad Kreuzen, gesetzt worden.

Tier wird wildbiologisch untersucht

In diesem begrenzten Bereich und damit deutlich innerhalb des maximal erlaubten Entnahmeradius von zehn Kilometern habe die Entnahme stattgefunden. Das erlegte Wildtier wurde bereits von einem Sachverständigen begutachtet und wird nun noch von der Veterinärmedizinischen Universität untersucht.

Große Schadensfälle habe es laut Amt der OÖ Landesregierung zuletzt in dem Bereich nicht gegeben. Betont wird aber, dass in einem Bereich, wo sich Wölfe aufhalten, vereinzelt auch Nutztiere gerissen werden.

Die Entnahme eines Risikowolfes innerhalb des gesamten Gebietes wäre noch bis 27. Dezember 2023 möglich gewesen. Diese Voraussetzungen sind nun nicht mehr gegeben. Über das Erlöschen der Abschusserlaubnis wurden die örtlichen Jagdausübungsberechtigten, Bezirksjägermeister, Gemeinden und Bezirkshauptleute informiert.