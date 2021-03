Rieder Radarrebellen

Als Beispiel nennen sie den Voglweg, wo das verdeckte Radarauto den ganzen Februar über abgestellt war. Auf der einen Seite die Oberach, auf der anderen ein Parkplatz – wo hier eine Gefahrenstelle sein soll, erschließe sich nicht. Die Rieder Verkehrspolitik ist im Zwiespalt verfangen. Zum einen sollen möglichst viele Menschen aus dem Umland zur Arbeit und zum Einkaufen in die Stadt kommen, dementsprechend ist das vor einigen Jahren neu gestaltete Zentrum angelegt: Die Plätze sind mit Autos voll.

Strafgelder von 1,8 Millionen Euro

Zum anderen soll der überbordende Autoverkehr eingebremst werden. Eine ganze Reihe von Straßen ist bereits 30-km/h-Zone. „Es gibt kein durchgängiges Konzept“, kritisiert Kitzmüller den „Fleckerlteppich“. Speziell für Auswärtige sei schwer durchschaubar, welches Tempo wo erlaubt ist. Zudem gibt es bereits acht fixe Radarboxen. Plus den mobilen Tempomesser, der monatlich seinen Standplatz wechselt. Die Einnahmen sprudeln, 2020 kamen alles in allem 1,8 Mio. € an Strafgeldern herein. Ein zweites Fahrzeug wurde angeschafft. Die Rieder Wirtschaft ist zunehmend beunruhigt. Sie befürchtet, dass immer mehr Kunden wegen der massiven Kontrollen die Stadt meiden könnten. Wegen einer als besonders schikanös empfundenen Maßnahme hat sich jetzt der Protest der Kaufleute öffentlich entladen. Ein Teil der Braunauer Straße war über Nacht zur 30er-Zone erklärt, jedoch nur mit recht kleinen Verkehrszeichen ausgeschildert worden. Da das Wohnmobil dort nicht aufgestellt werden konnte, tappten Autofahrer reihenweise in die Falle. Die Rede ist von einigen Tausend Blitzen.