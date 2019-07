Rekordsommer für Feuerwehr: Hunderte Löscheinsätze wegen Hitze

Auslöser von Bränden im freien Gelände seien häufig Blitzschläge, oft verursachen aber auch Erntemaschinen oder der Funkenflug vorbeifahrender Züge Feuer auf trockenen Flächen, schilderte Mayer. So mancher Brand ist auf Unachtsamkeit zurückzuführen: Eine weggeworfene Glasflasche könne eine Brennglaswirkung entfalten und Feuer auslösen, erklärte Klinger. Ein „Klassiker“ sei die gedankenlos weggeworfene Zigarette. Grundsätzlich wurde der Bevölkerung allerdings ein hoher Bewusstseinsgrad über die Gefahren bescheinigt. „Angesichts der Zahlen müssen wird aber weiter zu dem Thema sensibilisieren“, erklärte der Landesrat.

Für die Feuerwehrleute bedeuten die Einsätze extreme körperliche Belastung, schilderte Mayer. Bei Hitze müssten die Freiwilligen in voller Montur oft auch noch an Seilen gesichert die Brandbekämpfung vornehmen. In OÖ habe man zehn spezielle Stützpunkte für Wald- und Flurbrände eingerichtet. Die große Stärke sei die landesweit flächendeckende Verfügbarkeit von Feuerwehren. „Dadurch können Brände bereits in der Entstehung bekämpft und ein Ausbreiten auf große Flächen verhindert werden“, sagte der Landeskommandant. Als große Stütze bei den schwierigen Einsätzen hob er die Unterstützung durch die Hubschrauber des Innenministeriums und des Bundesheeres hervor.