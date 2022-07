"Reißleine zu spät gezogen": Bedrohte Ärztin schließt Praxis endgültig

Die Allgemeinmedizinerin Lisa-Maria Kellermayr, die ihre Ordination wegen Morddrohungen via Internet im Juni vorübergehend geschlossen hat, will diese nicht mehr aufsperren. „Nach einem langen Gespräch des ganzen Teams ist klar geworden, dass ein Teil davon nicht wieder zurückkommen wird“, begründete sie die endgültige Schließung am Mittwoch auf Twitter.

„Ich habe die Reißleine zu spät gezogen. Und ich kann ihnen keine Perspektive bieten ob oder wann es für uns möglich sein wird unter normalen Umständen zu arbeiten. Solche Arbeitsbedingungen wie wir sie die letzten Monate erlebt haben sind niemandem zuzumuten“, schrieb die Medizinerin, die in Seewalchen am Attersee in Oberösterreich ihre Praxis hatte.