Morddrohungen gegen Ärztin: Informationen von Hackerin „keine Beweise“

Bei einer gefährlichen Drohung komme es auf den Ort an, an dem der Täter handle, was im Falle der beiden von der Hacker-Aktivistin beschuldigten Personen Deutschland sei. Dadurch sei auch keine inländische Gerichtsbarkeit gegeben.

In Österreich ermittle die Polizei weiter gegen unbekannte Täter, so der Behördensprecher, weil davon auszugehen sei, dass die Vorwürfe mehrere Personen betreffen. Die Erkenntnisse der Hacker-Aktivistin seien „keine belastbaren Beweise, sondern nur Schlüsse“. Die Art und Weise, wie sie vorgegangen sei, liege außerhalb des Handlungsrahmens der Polizei, die an gesetzliche Grundlagen gebunden sei.

Das kann die deutsche Internet-Aktivistin überhaupt nicht nachvollziehen. Auf Twitter schreibt sie, sie sei überzeugt, dass die Behörden „definitiv nicht alles versucht“ hätten. Der Mail-Anbieter sei „trotz Darknet kooperativ“ gewesen. Ein geschulter Beamter hätte das auch machen können, ohne Hacker sein zu müssen, ist sie überzeugt.