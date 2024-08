Rehe niedergemäht: FPÖ-Politiker wegen Tierquälerei vor Gericht

Deshalb wird heutzutage oft, ehe das Mähwerk eingeschaltet wird, das betroffene Feld mit Drohnen nach jungem Wild abgesucht. Nicht so bei einem Landwirt in Oberösterreich.

Das hat der zuständige Jäger bemerkt und ist eingeschritten. Er soll versucht haben, den Politiker am Traktor vom Mähen abzuhalten. Dabei habe der Jäger den Bauern gebeten, den Mähvorgang für eine kurze Zeit zu unterbrechen, weil Jagdkollegen unterwegs seien, um hier einen Drohnensuche von Jagdkollegen abzuwarten, ehe er sein Feld weiter mähen könne.

Dabei soll der Landwirt die Aufforderung des Jägers, nicht weiter zu mähen, mit den Worten, "es sei ihm wurst, ob sich Rehe in der Wiese befinden, das interessiere ihn nicht" kommentiert haben.

Die Staatsanwaltschaft hat das Vergehen der Tierquälerei und schweren Eingriff in fremdes Jagdrecht angeklagt. Dem 57-jährigen Politiker drohen beim Prozess am 11. September am Landesgericht Linz bis zu drei Jahre Haft.