Regen und Kälte sorgten für eisige Straßenverhältnisse

Wenn die Temperatur steigt und sich der Schneefall in Regen verwandelt, der Boden sich aber nicht erwärmt, kommt es zu jenem verhängnisvollen Glatteis, das am Samstag in Oberösterreich zu zahlreichen Unfällen geführt hat. Rettung, Feuerwehr und Polizei waren im Dauereinsatz, als reihenweise Autos in die Straßengräben rutschten – und Schlimmeres.

Die Stadt Linz hat das Salzstreuverbot aufgehoben. Das bedeutet, dass auch auf Verkehrsflächen in der Nähe von unversiegelten Böden – wo das verunreinigte Schmelzwasser im Erdreich versickert – gestreut wird. Diese Ausnahme ist laut der Winterdienstverordnung nur bei extremer Glätte erlaubt.

Glatteis



Beim Voralpenkreuz wurde ein Pkw gegen eine Leitplanke, die die Fahrbahn teilt, geschleudert. Die vier Insassen steckten im Auto fest. Der 32-jährige Fahrer und sein Beifahrer aus Graz wurden leicht, die beiden Männer im Fond schwer verletzt. Der Rettungshubschrauber konnte wegen Eisregens nicht starten.

Einen spektakulären Überschlag legte ein 73-Jähriger aus Öpping im Mühlviertel Samstagvormittag auf der B 137 Richtung Rohrbach hin. Er schlitterte über die Leitschiene und wurde dadurch über die Böschung katapultiert. Sein stark demolierter Pkw kam am Bahndamm zum Liegen. Der Mann wurde mit dem Hubschrauber ins UKH Linz geflogen.

Auch in Hörsching geriet ein Pkw-Lenker auf der spiegelglatten B 1 von der Fahrbahn ab und überschlug sich in ein Feld. Der Fahrer musste von der Feuerwehr befreit werden.

Fahrerflucht



Einen Auffahrunfall mit sechs Beteiligten gab es am Freitagabend auf einer Kreuzung der B 1 in Marchtrenk. Ein 39-Jähriger aus Wels übersah eine Kolonne vor einer roten Ampel und krachte in den VW Passat eines 37-Jährigen, ebenfalls aus Wels. Die folgenden vier Fahrzeuge wurden ineinander geschoben. Der Unfalllenker brauste anschließend davon. Zwei Kilometer weiter stellte er den Wagen ab und ging offenbar zu Fuß nach Hause, wo ihn die Polizei antraf. Der Unfalllenker verweigerte den Alkotest und wurde offiziell mit 1,6 Promille eingestuft.

Der VW-Lenker und seine beiden Mitfahrerinnen wurden mit Verletzungen ins Spital gebracht, die anderen Beteiligten kamen mit einem Schreck davon.