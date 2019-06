Rechnungshof soll Obdachlosenhilfe prüfen und Gutachten liefern

Im Vorjahr sind in OÖ rund 360 Klienten in den Genuss dieser Hilfe gekommen. „Mein Ziel ist eine möglichst unbürokratische, aber in ganz Oberösterreich einheitliche Vorgangsweise. Dafür soll zu unseren Überlegungen das Gutachten des Rechnungshofes wertvolle Erkenntnisse beisteuern“, erklärt Gerstorfer. Vor allem im Hinblick auf die mit Jahresbeginn 2020 startende Sozialhilfe-Neu soll das RH-Gutachten Aufschlüsse für das richtige System für OÖ bringen.

Die FPÖ wittert aufgrund der Aktion allerdings Unregelmäßigkeiten. Gerstorfer soll die Karten auf den Tisch legen, fordert Mahr. „Warum soll der Rechnungshof prüfen, wenn die Abteilung offenbar schon Missstände festgestellt hat“, fragt der Klubchef.

Wolfgang Atzenhofer