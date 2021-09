Raus aus den Ferien, die Schule in Oberösterreich beginnt

Abmeldungen

Nicht alle Eltern wollen das aber für ihre Kinder. 1.329 Schüler sind in OÖ heuer von der Schule abgemeldet. In ganz Österreich sind es bereits über 5.500 – so viele wie noch nie zuvor. In OÖ sind rund ein Drittel davon Volksschulkinder, die in den häuslichen Unterricht wechseln.

Oberösterreichs Bildungsdirektor Alfred Klampfer appellierte deshalb noch einmal an die Eltern: „Ich möchte auch zu bedenken geben, dass man den Kindern und Jugendlichen hier wichtige soziale Kontakte nimmt.“ Zudem machte er darauf aufmerksam, dass das Bilden von Lerngruppen außerhalb der Schule verboten sei. „Die Begrifflichkeit ,häuslicher Unterricht’ an sich stellt schon unzweifelhaft klar, dass er Zuhause stattzufinden hat“, sagt Haberlander.

Digitalisierung

Die Bildungslandesrätin informierte anschließend auch über Veränderungen in den Schulen selbst. So werde die Digitalisierung im Zuge des Acht-Punkte-Plans des Bildungsministeriums weiter vorangetrieben. Als nächster großer Schritt steht hier die Ausgabe der digitalen Endgeräte für die 5. und 6. Schulstufen an. Auch werden künftig Lehrkräfte vermehrt fortgebildet, um sie für die Digitalisierung fit zu machen.

Für jene Schüler, die beim Lernstoff – auch aufgrund des Distance Learning des vergangenen Jahres – hinterherhinken, soll Förderunterricht zur Verfügung stehen. 265 zusätzliche Dienstposten werden an oö. Pflichtschulen ab Montag dafür eingesetzt, sagte Haberlander.