Kein Pardon für rassistische Pöbeleien auf Fußballplatz in OÖ

Auch hier wurde auf unberechtigtes Abtreten entschieden – 3:0 für Enzenkirchen. Weil im Zuge der Verhandlung der Übeltäter klar der Heimmannschaft zugerechnet werden konnte, wird jetzt Anzeige gegen die Union Enzenkirchen erhoben. Der Fall wird in zwei Wochen verhandelt, mit einer Geldstrafe in ähnlicher Höhe ist zu rechnen.

Laut Laimer habe sich der Unternehmer auch schon mehrfach entschuldigt. Gegenüber dem KURIER hatte der Mann noch schriftlich betont, die Parole "tats den schwoazen Affen aussi, der Affe hat da nix verloren" nicht gerufen zu haben. Was vom Strafausschuss des Verbandes nach eingehender Prüfung widerlegt wurde. Am Freitag wollte der Unternehmer keine Stellungnahme mehr abgeben: "I erklär goa nix", sagte er und legte auf.

Detaillierte Bestimmungen

Strafausschuss-Vorsitzender Erwin Wartecker, Rechtsanwalt in Gmunden, begründet die Urteile mit der ÖFB-Rechtspflegeordnung. In § 112, Abs. 1 heißt es: „Wer eine Person oder eine Gruppe von Personen durch herabwürdigende, diskriminierende oder verunglimpfende Äußerungen oder Handlungen (in welcher Form auch immer) in Bezug auf Hautfarbe, Sprache, Religion, Geschlecht, Behinderung, sexuelle Orientierung, ethnische, nationale oder soziale Herkunft, politische Meinung oder aus sonstigen Gründen in seiner bzw. ihrer Würde oder Integrität verletzt, wird für mindestens 5 Pflichtspiele gesperrt bzw. erhält eine entsprechende Funktionssperre.“

Weiters heißt es in Abs. 3: „Wenn ein oder mehrere einem Verein zuordenbare Anhänger bei einem Spiel ein Vergehen nach Abs. 1 begehen, kann der betreffende Verein, selbst wenn diesen daran kein schuldhaftes Verhalten trifft, mit einer Geldstrafe in der Höhe von € 1.500 bis € 20.000, einem Abzug von Punkten und/oder der Austragung eines Spiels unter Ausschluss eines Teiles der Öffentlichkeit belegt werden.“