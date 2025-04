Huch, das ist teuer: Aufstiegshilfe für Fisch, den es dort nicht (mehr) gibt

Das zweite Beispiel, das er übrigens wie alle aus seiner Sicht überbürokratisierten Projekte an den neuen Entbürokratisierungs-Staatssekretär Sepp Schellhorn schicken will, ist die Fischaufstiegshilfe beim Traunkraftwerk Breitenbach seines Energieversorgers Wels Strom.

Zwei Beispiele bringt er aktuell: Die Stadt hat eine alte, baufällige Halle abgerissen, die von Skatern stark genutzt wurde. Eine geplante, sehr rudimentäre Skaterhalle, die etwa ohne Fenster ausgekommen wäre (die Skater brauchen keine Fenster, wie sie betonen), kann in der geplanten Form nicht errichtet werden. "Bauvorschriften zwingen uns, Dinge einzubauen, die nicht benötigt werden, aber Mehrkosten in der Höhen von einer Millionen Euro verursachen."

Der aktuelle Erhaltungszustand wird in Österreich sowohl in der alpinen als auch in der kontinentalen biogeografischen Region gemäß der FFH-Richtlinie als „ungünstig“ eingestuft. Österreichs Rote Liste der Fische aus dem Jahr 2007 führt den Huchen als „stark gefährdet“.

In Österreich kam der Huchen ursprünglich in 145 Fließgewässern vor und sein Verbreitungsgebiet erstreckte sich auf eine Gesamtlänge von über 4.000 Kilometern, wobei die Art vor allem die größeren Fließgewässer der Äschen- und Barben-Region besiedelt(e).

Jürgen Frank, Leiter der Abteilung Umwelt- und Wasserrecht beim Land Oberösterreich, kennt den Fall und die generelle Debatte nur zu gut. Ihm ist bewusst, dass die rechtlichen Vorgaben für Kraftwerksbetreiber wie in diesem Fall zu hohen Kosten führen.

Maßnahme zum Schutz eines gefährdeten Fisches

Dass derzeit keine Huchen in der Traun in diesem Bereich zu finden ist, könne aber nicht als Grundlage für eine andere Entscheidung dienen, sagt Frank. Denn die EU-Wasserrahmenrichtlinie, die über eine nationale Verordnung in Österreich umgesetzt wurde, ziele genau darauf ab, dass der Huchen eben auch in der Traun in diesem Bereich seinen Lebensraum finden könnte.

Dass viele Fischarten nicht mehr in ihren angestammten Lebensräumen zu finden sind, weiß man auch beim Fischereiverband. Frank: "Die Gewässer wurden in Österreich früher stark genutzt, viele Fischwanderhindernisse wurden eingebaut. Da hat man einfach nicht gut aufgepasst."

"Eine Frage der Gesellschaft"

Dass jetzt eine Mangelsituation herrsche und der Huchen nicht mehr vorkomme, bestätigt geradezu die Notwendigkeit von neuen Aufstiegshilfen. Für Frank ist das aber keine rechtliche, sondern eine gesellschaftspolitische Frage: "Misst man dieser Thematik einen Wert bei, oder nicht?" Denn der Nationale Gewässerbewirtschaftungsplan ziele darauf ab, einen guten Zustand der Flüsse und Seen herbeizuführen, auf Grundlage der EU-Wasserrahmenrichtlinie aus dem Jahr 2000.