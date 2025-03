Sepp Schellhorn: "Erst beim Widerstand werde ich so richtig stark"

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer kümmert sich auch um Entbürokratisierung. Ist das nicht eine klassische Doppelgleisigkeit?

Das haben wir schon geklärt. Ich habe einen Brief an alle Ministerien verschickt, dass nicht der Eindruck entstehen darf, dass wir Doppelgleisigkeiten abschaffen wollen, sie gleichzeitig aber aufbauen. Ich habe das beste Einvernehmen mit dem Wirtschaftsminister, wir haben generell ein sehr gutes Einvernehmen in der Regierung.

Apropos „Einvernehmen“: Muss sich der Wirtschaftsminister mit Ihnen bei der Entbürokratisierung laut Bundesministeriengesetz eigentlich abstimmen? Oder ist das egal, weil Sie davon ausgehen, dass er das sowieso macht?