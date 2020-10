"Leg dich ins Grab": Rassismus-Eklat gegen Fußball-Wunderkind

Seither gibt es Jahr für Jahr Rekordmeldungen. Mit 12 Jahren traf er in der U 15 in 21 Spielen 33-mal. 2017 schoss der 13-Jährige in der U 17 40 Tore in 28 Spielen. 2019 wurde in die U 19 geholt, spielte mit 14 Jahren in der Youth League und ist seither der jüngste Spieler, der in diesem UEFA-Bewerb eingesetzt wurde. Im Oktober machte er sich mit einem Treffer gegen Inter Mailand zum jüngsten Torschützen.

Moukoko hat aber auch mit Altersdiskriminierung zu kämpfen, es wurde öffentlich diskutiert, ob sein Alter der Wahrheit entspricht. Der Stürmer hat bei Dortmund einen Ausbildungsvertrag, der bis 30. Juni 2022 befristet ist, sowie mit dem Sportartikelhersteller Nike einen seit 2019 laufenden Werbevertrag in Millionenhöhe. Günther Pavlovics