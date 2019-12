Rasante Kofler-Brüder im Höhenflug

Er freue sich sehr, sagt Maximilian Kofler. „Es wird eine große Herausforderung.“ Der 19-Jährige aus Attnang-Puchheim steht vor seinem nächsten großen Karrieresprung. Er wird im kommenden Jahr auf einer KTM für das IP-Green-Power-Team in der Moto3-Weltmeisterschaft an den Start gehen. Nach zehn Jahren gibt es somit wieder einen österreichischen WM-Fahrer.

Höhen und Tiefen

Damals war Michael Ranseder in der Moto2 unterwegs. In der abgelaufenen Saison fuhr Kofler in der Moto3 Junioren-Klasse. „Mit Höhen und Tiefen“, wie er sagt. Zwischenzeitlich war er im Gesamtklassement trotz Stürzen Zehnter, am Ende wurde es Platz 17. In Spielberg und Silverstone durfte er dank Wildcard in seine künftige Disziplin hineinschnuppern. Der Aufstieg war geplant, aber nicht selbstverständlich. Die Konkurrenz ist groß. Punkto Geschwindigkeit und Zeiten sei der Sprung nicht so enorm, sagt Kofler: „Der Unterschied ist, dass doch um einiges härter gefahren wird.“