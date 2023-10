Hund aus Qualzucht? Neues Zuhause für ausgesetzte Zoe

Am Sonntagnachmittag haben Spaziergänger am Holzöstersee (Bezirk Braunau) einen herrenlosen, ängstlichen Hund gefunden und zum Tierschutzhof Pfotenhilfe in der Grenzregion Salzburg/Oberösterreich gebracht.

➤ Mehr lesen: Dorfbewohner nach tödlichem Angriff in Angst: "Hunde müssen weg"

Dort wurde der Chip ausgelesen - der Hund ist in Ungarn mit dem Namen Zoe registriert. Entweder ist Zoe also bei einer Reise entlaufen oder sie wurde illegal importiert, nicht gesetzeskonform registriert und dann ausgesetzt, vermuten die Experten der Pfotenhilfe.