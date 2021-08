Die Kraft der Veränderung positiv nutzen

Von Awai Cheung

Transformation, Change Management, New Work, Agilität, gesunde Führung – das sind heute die Schlagwörter im 21. Jahrhundert. Das Leben ist eine ständige Veränderung, gerade in dieser schnelllebigen Zeit. Nicht jeder Mensch will sich aber sofort verändern. Veränderungen bringen neue Dinge mit sich, mit denen wir erst noch lernen müssen umzugehen, wie etwa mit dem Alltag im „Homeoffice“. Mit dem Vertrauten kennen wir uns aus, aber Neues wirkt zuweilen sogar bedrohlich, weil wir nicht einschätzen können, welche möglichen Gefahren und Unannehmlichkeiten damit verbunden sind.