Prozess nach Mordversuch an Ex-Frau: Täter kommt in Anstalt

Nach einem Mordversuch an seiner 32-jährigen Ex-Frau im vergangenen Jahr in Wels wird der 30-jährige Täter in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Das hat ein Geschwornengericht in einem Prozess Dienstagnachmittag im Landesgericht entschieden. Das Urteil ist rechtskräftig.

Der Mann war am 7. Mai des vergangenen Jahres über seine Ex-Frau an ihrem Arbeitsplatz, einem Geschäft in Wels, hergefallen und hatte sie ins Wachkoma geprügelt. Nach einer lange unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchgeführten Verhandlung sprachen ihn die Geschwornen einstimmig der versuchten Tötung und einer gefährlichen Drohung schuldig. Laut einem Gutachten ist der Täter nicht zurechnungsfähig. Wegen seiner weiterhin bestehenden Gefährlichkeit erfolgte die Einweisung in eine Anstalt.

Rechtskräftig

Verteidigung und Staatsanwaltschaft nahmen das Urteil an. Es ist somit rechtskräftig.