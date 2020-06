Prozess nach Geldbotenüberfall in Linz: Eine Familie vor Gericht

Nach einem Raubüberfall auf einen Geldtransporter im Februar 2019 in Linz haben sich am Freitag die mutmaßlichen Täter vor Gericht verantworten müssen. Unter ihnen befindet sich auch einer der Geldboten. Er soll gemeinsam mit seinem Bruder und einem Freund die Tat durchgeführt haben. Die Anklage stützt sich auf DNA-Spuren und Handyauswertungen. Die Angeklagten streiten die Tat ab.

Bei dem Überfall waren rund 2,1 Millionen Euro erbeutet worden, von denen nur ein kleiner Teil sichergestellt wurde. Neben den drei laut Anklage ausführenden Tätern - zwei irakischen Brüdern und einem Armenier - müssen sich noch fünf Helfer, darunter auch die Freundin, die Schwester und eine Tante des Armeniers, verantworten. Den fünf mutmaßlichen Handlangern, von denen einer nicht vor Gericht erschien, wird Hehlerei bzw. Geldwäscherei zur Last gelegt.

Mit Pistole bewaffnet

Zwei Geldboten wollten in den frühen Morgenstunden des 13. Februar einen Bankomaten in einem Nachtklub in der Innenstadt befüllen. Als der Fahrer den Laderaum öffnete, wurde er von einem mit einer Pistole bewaffneten Maskierten überwältigt, in den Wagen gestoßen, gefesselt und geknebelt.