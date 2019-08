Prozess: Bursch malträtierte Freundin und hielt sie tagelang gefangen

In den er ersten drei Tagen der Gefangenschaft soll er die Frau mehrmals verprügelt haben ‐ mit Fäusten ebenso wie mit einem Gürtel, einem Schlagring oder einer Besenstange. Einmal soll er versucht haben, sie mit einem Messer ins Bein zu stechen, rutschte aber ab. Am 2. Mai gelang der Frau, die neben Prellungen und Hämatomen auch mehrere Rippenbrüche erlitten hatte, schließlich die Flucht, nachdem der 17‐Jährige vergessen hatte, die Türe abzusperren. Die Liste der Delikte, welche die Staatsanwaltschaft dem Jugendlichen zur Last legt, ist lang: absichtlich schwere Körperverletzung, Freiheitsentziehung, Nötigung, Sachbeschädigung, gefährliche Drohung und Vergehen nach dem Waffengesetz.

Brandstiftung in Schule

Nahezu zeitgleich geht am Linzer Landesgericht auch der Prozess gegen einen 15-Jährigen über die Bühne. Dem Bursch wird zur Last gelegt, im Juni 2019 in Wels die Eingangstüre eines Schulgebäudes eingeschlagen und anschließend einen Schuppen auf dem Schulgelände in Brand steckte, wobei das Übergreifen der Flammen auf das Hauptgebäude nur durch einen Großeinsatz der Freiwilligen Feuerwehr Wels verhindert werden konnte. Der Beschuldigte befindet sich in Untersuchungshaft und wird von einem Schöffensenat abgeurteilt.

Dem Jugendlichen drohen bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe.