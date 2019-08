14-Jähriger als Mitglied einer Räuberbande vor Gericht

Erst 14 Jahre alt, muss sich heute, Freitag, ein bei der Polizei bereits altbekannter Verdächtiger am Landesgericht Linz vor einem Schöffensenat verantworten. Dem Buben werden unter anderem Raub, Körperverletzung, Erpressung, Diebstahl oder die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Dabei wurden in der Vergangenheit 16 einschlägige Verfahren gegen den Burschen bereits eingestellt, weil er damals noch nicht strafmündig war.

Als 14-Jähriger hat das mutmaßliche Mitglied der Jugendbande LML ("Leben mit Loyalität") seine offenbar kriminellen Machenschaften nun vor den Richtern zu erklären.