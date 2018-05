Probleme im Gehen entschärfen

Kommunikation ist nicht nur im beruflichen, sondern auch im privaten Bereich enorm wichtig. Was tut man, wenn es einem im wahrsten Sinne des Wortes die Rede verschlägt? Man ist sprachlos. Das muss nicht sein. Auch darauf kann man sich vorbereiten. Schlagfertigkeit ist gefragt – ein Schlag und fertig. Man kann Schlagfertigkeit bis zu einem gewissen Grad lernen. Bei verbalen Angriffen hilft es nicht, den Mund aufzumachen, tief Luft zu holen und den Mund wieder zu schließen. Man muss reagieren.

Zwei Beispiele für Schlagfertigkeit. Am 1. Oktober 1996 trafen im amerikanischen Fernseh-Wahlkampf Bill Clinton und sein Herausforderer Bob Dole aufeinander. Dole: „Viele Amerikaner haben den Glauben an Ihre Regierung verloren, sie sehen dort nur neue Skandale.“ Clinton brachte die Debatte sofort auf ein höheres Niveau: „Gegenseitige Attacken bringen nichts. Sie schaffen keine neuen Jobs. Sie erziehen keine Kinder. Sie lösen keine Probleme.“ Er hatte die Angriffe einfach abgeschmettert, indem er wichtige nationale Ziele ansprach.

Das zweite Beispiel. Während einer Abendveranstaltung wurde der englische Premierminister Winston Churchill von einer gewissen Lady Astor attackiert. Offenbar missfiel ihr das eigenwillige Auftreten des Staatsmannes und sie sagte zu ihm: „Wenn ich Ihre Frau wäre, würde ich Ihnen Gift geben.“ Churchills Reaktionszeit war ebenso kurz wie seine Antwort: „Wenn ich Ihr Mann wäre, würde ich es nehmen.“ Klassischer Gegenkonter.

Ein weiteres Beispiel: Die neue Sekretärin sagt zu ihrem Chef: „Ich kann Ihre Schrift nicht lesen.“ Der Chef entgegnet: „Ich gebe Ihnen vier Monate, um meine Schrift zu erkennen und zu entziffern.“ Darauf die Sekretärin: „Ich gebe Ihnen zwei Wochen, so zu schreiben, dass ich es lesen kann.“

Es ist eminent wichtig, dass wir in allem unserem Tun, vor allem beim Sprechen, positiv sind. Positives zieht an, Negatives nicht. Haben Sie eine positive Einstellung sich selbst gegenüber. Der erste Eindruck zählt. Die Engländer sagen: „There is no second chance for the first impression.“

Alois Zangerle ist Unternehmensberater und akademischer Exportkaufmann. www.alois-zangerle.at

