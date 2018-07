Pop mit Tiefgang erobert die Charts

Die nächste Single ist für Herbst geplant, das erste eigene Konzertprogramm für Ende 2018. Ein Album soll 2019 folgen. „Wir wollen keinen schnellen Hit, sondern zum Nachdenken anregen“, sagt Thomas. Der berührende Song „Zukunfts-Ich“ gilt als bisher erfolgreichste Single. Es ist ein Brief an ihr eigenes Ich mit der Frage, was sie in 20 Jahren über ihr Leben denken. „Wenn wir das Lied spielen, hat das Publikum Tränen in den Augen.“ Ihre Inspiration holen sich die beiden aus dem Alltag und in der Natur.

Nächste Fixtermine sind: Cubus in Linz (26.7.), Pergwerk in Perg (27.7.), Hawaiifest Altenberg (3.8.) Kurvenfest Reichenthal (4.8.), Sandburg Linz (5.8.), Thalhammers in Feldkirchen (9.8.), Peter Affenzeller Whiskydestillerie in Alberndorf (17.8.), Götzis, Tirol (13.9.), Dortmund (1.12.).