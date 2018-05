Pollhamer Marterl Roas

Ganz am Horizont grüßt der Höhenrücken des Hausruckwaldes. Dann geht es hinunter ins Tal der Polsenz. Das leise Plätschern des idyllischen Bächleins und die weiß-gelb-rote Blütenpracht lassen sich bei einer Rast auf einer Bank neben einem Teich erquicklich genießen.

Wenige Kilometer weiter wird das Gewässer in den Innbach münden. Immer wieder tauchen am Weg Marterl auf. Insgesamt sind es neun, nicht wie im Mühlviertel aus Granit, sondern regionstypisch aus Holz. Sie und weitere sechs Kapellen sollen an ein Unglück oder an die Errettung aus einem solchen erinnern. Ein Kreuz erinnert an den Tod zweier Nachbarn, die sich wegen Grundstreitigkeiten duellierten und dabei ihr Leben ließen.