Pflegende Angehörige: OÖ lehnt sich beim Burgenland an

Am 26. September wird in Oberösterreich gewählt. Sich Unterstützung von Parteikollegen zu holen, ist dabei an sich nichts Ungewöhnliches. Dass SPÖ–Spitzenkandidatin Birgit Gerstorfer nach dem Streit zwischen Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und der Bundesparteivorsitzenden Pamela Rendi-Wagner ausgerechnet Ersteren nach OÖ eingeladen hat, könnte jedoch sehr wohl als Statement interpretiert werden.

Doch dem sei nicht so, betont Gerstorfer. Der Termin mit Doskozil sei laut SPÖ OÖ schon seit Langem geplant gewesen, zudem werde auch Rendi-Wagner noch etliche Male vor der Wahl in OÖ auftreten. „Es geht heute nur um die Sozialpolitik in OÖ und im Burgenland. Um sonst nichts“, sagt Gerstorfer auf KURIER-Nachfrage entschieden.

Mindestlohn

Denn das Burgenland habe im Bereich der Pflege eine Vorreiterrolle inne. „Gerade der Pflegebereich ist systemisch unterbezahlt. Diesem Marktversagen muss man politisch begegnen. Dass das möglich ist, hat Hans Peter Doskozil mit der Umsetzung des Mindestlohns vorgezeigt“, führt sie aus.

200 Angehörige betreuen aktuell im Burgenland Senioren und Menschen mit Beeinträchtigung – und das in einem Anstellungsverhältnis. Ihr Arbeitgeber ist die Tochtergesellschaft der Landesholding. Nach dem die Angehörigen eine 100-stündige Grundausbildung absolviert haben, wird ihnen ein Mindestlohn von maximal 1.700 Euro netto ausbezahlt. Die Höhe hänge von der Pflegestufe des zu Betreuenden ab. „Bei Pflegestufe fünf sind 40-Wochenstunden die Ausgangsbasis. Bei Pflegestufe vier 30 und bei Pflegestufe drei 20 Stunden“, erklärt Doskozil.