Pflegeheim im Innviertel wegen brennenden Adventkranzes evakuiert

Ein brennender Adventkranz hat am Donnerstag f√ľr einen Gro√üeinsatz in einem Altersheim in Sch√§rding gesorgt. Der Vorfall ging relativ glimpflich aus: 34 Personen wurden evakuiert, zwei davon ben√∂tigten medizinische Versorgung, mussten aber nicht ins Spital eingeliefert werden, berichtete die Feuerwehr Sch√§rding.

Der Brand am Donnerstag war in einer heimgebundenen Wohnung im vierten Stock ausgebrochen. Als die Feuerwehr eintraf, drang starker Rauch aus den Räumen und das Stiegenhaus war verqualmt.

Polizei und Pflegepersonal evakuierten bereits die Senioren. Mit einer Wärmebildkamera suchten die Einsatzkräfte die Brandwohnung ab, die Bewohner hatten sich aber - nach erfolglosen Löschversuchen - bereits in Sicherheit gebracht. Insgesamt standen 74 Feuerwehrleute im Einsatz, zudem Polizei, Rotes Kreuz und das Personal des Pflegeheims.

Todesfall am Mittwoch

Erst ist nicht der erste brennende Adventkranz heuer: Am Mittwoch war eine 95-J√§hrige im M√ľhlviertel ums Leben gekommen, als ein Adventkranz Feuer gefangen hatte.