Paragleitpilot bei Landeanflug im Flachgau schwer verletzt

Ein 60-jähriger Paragleitpilot ist am Donnerstag in St. Gilgen (Flachgau) schwer verletzt worden. Laut Polizei startete der Oberösterreicher am Nachmittag mit seinem Gleitschirm am Zwölferhorn. Beim Anflug auf die Landewiese verlor er wegen eines thermisch bedingten Abwindes stark an Höhe und prallte mit dem Rückenprotektor seines Gurtzeuges auf die Wiese. Der Mann zog sich Verletzungen an der Wirbelsäule zu. Ein Rettungshubschrauber flog ihn ins Uniklinikum Salzburg.