Pappelmilch, Massageöle, Salben

Die Volksheilkunde kennt Anwendungen aus den Knospen der Schwarzpappel und der Lungauer Balsampappel. Als Unguentum populeum gibt es eine schmerzstillende und entzündungshemmende Salbe aus den Knospen der Schwarzpappel seit jeher in Apotheken. Auch als Aufgussgetränk zur Linderung von Schmerzen im Rahmen von Rheumatherapien und bei Gichtanfällen haben sich die Schwarzpappelknospen bewährt. Kontraproduktiv können Anwendungen der Schwarzpappel bei Unverträglichkeiten und Allergien gegen Salicylate sein.

Lungauer Balsampappel

Eine Besonderheit sind die duftenden Knospen der seltenen Lungauer Balsampappel. Der balsamische wohltuende Duft weckt die Lebensgeister. Balsampappelknospen in Öl ausgezogen bieten sich als aphrodisierendes Massageöl an. Dazu benötigt man nur einige der harzigen Knospen und ein gutes kalt gepresstes heimisches Biospeiseöl für den Ölansatz. Die für einen Tag angetrockneten Knospen für 21 Tage ausziehen lassen. Das Öl in eine gefällige Flasche füllen und auf dem Nachtkästchen für alle Eventualitäten bereithalten. Die ölgetränkten Knospen können auf Zunderschwamm verräuchert werden, der süßliche harzige Geruch ist Balsam für die Seele. Als harziges Räuchergut können auch die abgeworfenen Knospenschuppen nach der Blattentfaltung verwendet werden, dazu muss nicht die ganze Knospe herhalten. Als abendlicher Schlaftrunk hat sich die aromatische Pappelmilch einen Namen gemacht. Einige Knospen in leicht erwärmter Milch bis zu 15 Minuten ziehen lassen, abseihen und genießen.

Ursula Asamer ist Kräuterpädagogin und Natur- und Landschaftspflegerin